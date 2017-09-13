حسني عبد الجليل.. المعلم «حلاوة» الذي حصل على الدبلوم الفني وعشق التمثيل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ملامح منحوتة لخدمة أدوار الشر في أفلام السينما المصرية، وصوت أجش يميزه المشاهد إذا لم يرَ صورة صاحبه، وعينان بارزتان تعشقهما الكاميرا، كل تلك الصفات مغلفة بموهبة فطرية جعلت منه أحد أشهر الوجوه في السينما المصرية منذ خمسينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي، إذ إن الحظ لم يحالفه للوجود بكثرة في أفلام الألفينيات.

"حسني عبد الله عبد الجليل"، أو كما اشتهر فنيا بـ"حسني عبد الجليل"، ولد في 13 سبتمبر 1928، وحصل على الدبلوم الفني، ثم قرر الاتجاه إلى التمثيل، دون دراسته، معتمدا على موهبته الفطرية، وملامحه المطلوبة في ذلك الوقت لتلبية حاجة الأفلام.

شاهد أيضا

بدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح، عن طريق مشاركته في عدد من المسرحيات مثل "المفتش العام"، كما عمل في الإذاعة المصرية، وبالمثل في التليفزيون، حيث إن له العديد من الأدوار الشهيرة في مسلسلات منها: "أرابيسك، يوميات ونيس، البخيل وأنا، صابر يا عم صابر، البشاير، هند والدكتور نعمان، دموع في عيون وقحة، الطوفان، للعدالة وجوه كثيرة، القرموطي في مهمة سرية، حلم الجنوبي، الشارع الجديد".

شغلت السينما الحيز الأكبر من مسيرته الفنية، التي امتدت للمشاركة فيما يزيد على 150 عملا، ومن أشهر تلك الأفلام: "ليه يا بنفسج، مستر كاراتيه، المنسي، صعيدي في الجيش، شجيع السيما، الرجل الأبيض المتوسط، زكية زكريا في البرلمان"، وبالطبع لا أحد ينسى دور المعلم "حلاوة"، ذلك الحرامي "الجدع" الذي ساعد المذيع "نادر سيف الدين" في فيلم "جاءنا البيان التالي"، بطولة محمد هنيدي، والذي يعد آخر مشاركاته الفنية، إذ إنه رحل عن عالمنا في يوم 21 سبتمبر عام 2001، عن عمر ناهز 73 عاما.