مهندس ميكانيكا تربى في نيجيريا ورفض والده الغناء.. 18 معلومة عن هشام عباس

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ظلت جيناته الفنية تطارده أينما ذهب، ولم تفلح محاولات غض الطرف عن كونه مهوسا بالموسيقى والغناء، إلى أن ثبت خطواته على أول طريق الفن، وركض نحو حلمه، رغم خوفه الشديد من الشهرة وتبعاتها، فإنه في النهاية تمكن من وضع اسمه كأيقونة في حياة جيل التسعينيات الذي يطرب بأغنياته ويتخذه كنموذج للمطرب.



"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 18 معلومة عن المطرب هشام عباس.

1- اسمه الحقيقي بالكامل "محمد هشام محمود محمد عباس"، ولكنه اشتهر فنيا بـ"هشام عباس".

2- من مواليد محافظة أسيوط، في 13 سبتمبر 1963.

3- قضى معظم سنوات طفولته ومراهقته في دولة نيجيريا، حيث كان يعمل والده مهندسا هناك لمدة 16 عاما، فيذهب له لقضاء فترة الصيف معه.

4- لم يكن طفلا هادئًا، وعادة ما كان يثير الشغب في مدرسته، فأرسلته والدته للحصول على شهادة الثانوية العامة من نيجيريا، والتي كانت تعرف بـ"الثانوية الإفريقية".

5- بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة الإفريقية، عاد إلى مصر ليلتحق بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، قسم المدني، بناءً على رغبة والده.

6- لم يستمر في الدراسة بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، سوى عام واحد، بسبب تدريس المناهج باللغة العربية، فقد كانت دراسته في نيجيريا باللغة الإنجليزية، وقرر تركها والالتحاق بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية، قسم ميكانيكا.

7- اشتهر بالغناء في الجامعة الأمريكية، خاصة بعدما دفعه أحد أصدقائه للغناء على مسرح بحضور المئات، وحينها قدم أغنية "مع الأيام" لفرقة الأصدقاء، وأغنية أخرى أجنبية، ونال صوته إعجاب الحاضرين.

8- بدأ مسيرته الغنائية مع فرقة "أمريكانا شو" التي أسسها طارق نور، ومع المطربة علية، ولكن والده اعترض على دخوله عالم الغناء، وطالبه بالعمل في مجال دراسته وهو الهندسة.

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9- بعد فترة قصيرة من احتراف الغناء، وإصدار بعض الأغاني مع فرقة "أمريكانا شو"، قرر العمل كمهندس صوت مع طارق نور، حتى يكتسب لقب مهندس إرضاءً لوالده.

10- ترك عمله كمهندس صوت وقرر الابتعاد عن الفن والعمل بمصنع صديق والده، وأثناء مشاركته في جناح المصنع في أرض المعارض، كان صوته يصدح في المعرض بأغنيته "الله يسلم حالك" التي قدمها مع "أمريكانا شو"، وشاهده صديق له بالصدفة وسأله: "أنت بتعمل إيه هنا؟"، ليرد عليه "هشام": "أنا أصلا مهندس"، ليطالبه الآخر بالعودة للغناء وترك الهندسة قائلا له: "في 50 ألف مهندس"، وبالفعل عاد هشام مرة أخرى للغناء، على حد تصريحاته في برنامج "صاحبة السعادة".

11- الانطلاقة الحقيقية له كانت مع الملحن حميد الشاعري، في أغنية "حلال عليك"، التي حققت نجاحا كبيرا في تسعينيات القرن الماضي، وكانت بداية دخوله إلى عالم النجومية.

12- قال "هشام" إن أغنية "حلال عليك" تم تلحينها وكتابتها في ليلة واحدة، وضمّ "الكليب" عددا من "الموديلز" اللاتي أصبحن نجوما فيما بعد مثل: "نيكول سابا، مي سليم، ميس حمدان".

13- محطة النجاح الثانية في مسيرته الفنية كانت مع الملحن بهاء حسني، الذي قدم له عددا من الأغنيات الناجحة، وذلك بعد إيقاف حميد الشاعري عن العمل في مصر.

14- من أشهر الأغاني في مسيرة هشام عباس الفنية، والتي حققت طفرة في عالم الغناء: "حبيبي ده، ست الكل، فينه، أمي الحبيبي، يا ليلة، متبطليش".

15- أولى تجاربه في أغاني التترات كانت من خلال تقديمه لتتر البداية والنهاية لمسلسل "أميرة في عابدين" مع الملحن عمارالشريعي، وحقق نجاحا كبيرا ضمن له الاستمرار في أغاني التترات، فقدم أغنية مسلسل "حمادة عزو"، ومن بعده أغنية لفيلم "كده رضا".

16- قدم آخر ألبوماته الغنائية في عام 2009 بعنوان "متبطليش"، وكان من المتفرض أن يطرح ألبوما آخر في نهاية عام 2010، وعقب بدء العمل على أغنياته، انفجرت ثورات الربيع العربى بداية من تونس مرورا بمصر وسوريا وليبيا واليمن، ومن بعدها سادت أجواء سياسية مضطربة، الأمر الذي اضطره لتأجيل طرح الألبوم، والذي من المفترض طرحه رسميا بعنوان "الفترة اللي فاتت" بداية 2018، على حد تصريحاته الصحفية.

17- يهتم بطرح أغنيات للإنجازات التي تتم في مصر، حيث سبق وأن قدم أغنية بمناسبة المؤتمر الاقتصادي، وأخرى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، باسم "بالعرق والدم"، موضحا أنه التقى الرئيس السيسي في حفل عشاء في فندق (الألماسة)، وقال له: "أنا لم أتحدث مثل باقي الفنانين لكن أنا بغني وهذا عملي وكل حاجة هتعملها في البلد سأعمل لها أغنية، وكل خطوة ستنفذها سأقوم بالغناء لها".

18- متزوج من السيدة "جيهان زايد"، ولديه منها 3 أبناء هم: "علي وياسمينا وتمارا".