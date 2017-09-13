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حبس محامي «المختفين قسريا» 15 يوما بتهمة التواصل مع جهات أجنبية

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حبس محامي «المختفين قسريا» 15 يوما بتهمة التواصل مع جهات أجنبية حبس محامي «المختفين قسريا» 15 يوما بتهمة التواصل مع جهات أجنبية

التحرير

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أمرت نيابة أمن الدول العليا بحبس إبراهيم متولي، محام، 15 يوما على ذمة التحقيقات في المحضر رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن الدولة العليا.

وأسندت النيابة إلى إبراهيم متولى اتهامات تتعلق بتوليه قيادة منظمة تأسست على خلاف القانون "رابطة أسر المختفين قسريا" وإشاعة أخبار كاذبه والتواصل مع جهات أجنبية.

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وبمواجهته أنكر الاتهامات المسندة اليها وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة ترحيله لسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على إبراهيم متولي بمطار القاهرة أثناء توجهه إلى جينيف تلبية لدعوى فريق عمل لجنة المختفين قسريا بالأمم المتحدة وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة التى تولت التحقيق.

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التحرير

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