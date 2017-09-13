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مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:24 صباحاً
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:24 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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Mbc مصر
وزيرا الاستثمار والإسكان يشهدان توقيع 3 اتفاقيات في مجال البنية الأساسية
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Mbc مصر
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 11:56 صباحاً
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