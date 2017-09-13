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«فاروس للاستثمار» تتوقع تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال العام الجاري

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«فاروس للاستثمار» تتوقع تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال العام الجاري «فاروس للاستثمار» تتوقع تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال العام الجاري

التحرير

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توقع تقرير صادر من بنك استثمار فاروس للاستثمارات المالية، استمرار تحسن أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالى الجارى 2017-2018، نتيجة انخفاض عجز الميزان التجارى النفطي مع بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الموافقة على قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة.

وأكد البنك أن الأركان الرئيسة الخارجية للاقتصاد المصرى أظهرت مزيدًا من التعافي خلال الربع الأخير من العام المالى 2016-2017، مشيرًا إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق فائضا بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، مقارنة بنحو2.8 مليار دولار.

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وأوضح فاروس أن عجز الميزان التجاري للسلع انخفض أيضًا ليصل إلى 8.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالى الماضي، 2016-2017، نتيجة تراجع عجز التجارة النفطية، حيث شهد العجز التجاري غير النفطي انخفاضًا طفيفًا ليسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، مقارنة بنحو7.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام.

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التحرير

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