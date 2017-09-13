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اللجنة الأولمبية تصدم الجبلاية

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اللجنة الأولمبية تصدم الجبلاية اللجنة الأولمبية تصدم الجبلاية

التحرير

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أكَّد حمادة المصري، عضو اللجنة الأوليمبية، على ضرورة إجراء اتحاد الكرة انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، قبل 30 نوفمبر المقبل، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، في تصريحات إذاعية.

وقال عضو اللجنة الأوليمبية، إنَّ المادة الثانية من قانون الرياضة الجديد، تنص على ضرورة أن توفق الأندية، والاتحادات أوضاعها قبل 30 نوفمبر المقبل.

وأضاف حمادة المصري: "الحديث عن قيام اتحاد الكرة بتوفيق أوضاعه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يعني أنَّه سيبقى، كما أن اللجنة الأوليمبية حصلت على جميع الموافقات من الهيئات الرياضية الدولية، قبل إقرار قانون الرياضة الجديد".

يشار إلى أن حمادة المصري ينوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، خاصة في ظل إجرائه بعض التربيطات مع الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية السابق، وكرم كردي عضو مجلس الاتحاد الحالي.

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يذكر أن محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، قال في وقت سابق إنه من الصعب بل مستحيل تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة، بعد خروج قانون الرياضة الجديد إلى النور وبدء العمل به منذ فترة، مشيرا إلى أن القانون الجديد قلص صلاحيات وزير الرياضة. 

وأضاف الماشطة، إن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز قبل بتقليص صلاحياته في القانون الجديد، وذلك لتغيير مفاهيم الرياضة في وهو أمر يحسب للوزير. 

وأتم المستشار القانوني للجبلاية، أن الاتحاد يسير في الطرق القانونية للحفاظ على حقه وحق الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن الوزير الآن لا يملك أي سلطات لتنفيذ حكم حل اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن الجبلاية لن تختصم اللجنة الأوليمبية وستلجأ لمركز التسوية والتحكيم. 

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التحرير

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