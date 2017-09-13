بالصور.. إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية، لمركز ومدينة المنشاة جنوب المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

وأوضح مصطفى الشريف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، أن الوحدة المحلية نظمت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بالمنشاة بإزالة تلك المخالفات.