مكتبة الإسكندرية تحتفل بالمفكر العربي الراحل "عبدالرحمن الكواكبي"

الإسكندرية – محمد البدري:

تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية للمفكر العربي "عبدالرحمن الكواكبي"، بالتعاون مع أسرته، يوم 17 سبتمبر الجاري، في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع للمكتبة.

وذكرت المكتبة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن الاحتفالية ستقام بحضور الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بجانب أسرة المفكر العربي "عبدالرحمن الكواكبي" وعدد من كبار الشخصيات للاحتفاء به.

أضاف البيان، أنه من المقرر أن تتضمن الاحتفالية معرضًا يشمل صور خاصة به ووثائق ومؤلفات له، بالإضافة إلى ندوة يلقيها الباحث والكاتب اللبناني جان دايه، يتحدث فيها عن المفكر الراحل وأعماله ومؤلفاته وإسهاماته.

يذكر أن عبد الرحمن أحمد بهائي محمد مسعود الكواكبي ولد عام 1855 ميلادية، وهو أحد رواد النهضة العربية ومفكريها في القرن التاسع عشر، وأحد مؤسسي الفكر القومي العربي، عندما بلغ عبد الرحمن الكواكبي الثانية والعشرين من عمره التحق كمحرر بجريدة الفرات، وكانت جريدة رسمية تصدر في حلب. لكن إيمانه بالحرية وروح المقاومة لديه دفعته لأن يؤسس هو وزميله السيد هشام العطار أول جريدة رسمية عربية خالصة وهي جريدة "الشهباء"، صدر منها خمسة عشر عددًا فقط؛ حيث أغلقتها السلطات العثمانية بسبب المقالات النقدية اللاذعة الموجهة ضدها.

شغل الكواكبي بالعديد من الوظائف الرسمية، فكان كاتبًا فخريًا للجنة المعارف، ثم مُحرِّرًا للمقالات، ثم صار بعد ذلك مأمور الإجراءات (رئيس قسم المحضرين)، كما كان عضوًا فخريًا بلجنة القومسيون، كما كان يشغل منصب عضو محكمة التجارة بولاية حلب، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس البلدية. وقد ألهم الكواكبي الكثير من الكتاب والقادة العرب والأجانب، حيث كتب الكثيرين عنه ومنهم الكاتب "عباس محمود العقاد". اشتهر بكتابين هما "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" و "أم القرى"، اللذان يعدان من أهم الكتب العربية في القرن التاسع عشر.