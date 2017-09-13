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رئيس المترو يتفقد مشروع تحديث محطات القوى الكهربائية بالخط الأول

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مصراوي Masrawy

رئيس المترو يتفقد مشروع تحديث محطات القوى الكهربائية بالخط الأول

11:20 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

رئيس المترو يتفقد مشروع تحديث محطات القوى الكهربائية بالخط الأول

المهندس علي الفضالي

كتب - عبد الله قدري:

تفقد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، اليوم الأربعاء؛ أعمال التطوير والتحديث لمحطات الإنارة والقوى الكهربائية بالمحطات النفقية بالخط الأول للمترو.

وأكد الفضالي في تصريحات اليوم، أن مشروع تحديث محطات القوى والإشارة (LPS) بالخط الأول، بدأ من 5 أكتوبر 2016، وتم تشغيله يوم 15 أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية 2 مليون و636 ألف جنيه.

وأوضح أن الهدف من المشروع رفع مستوى التغذية الكهربائية للمحطات الكهربائية المغذية لأحمال محطات الركاب النفقية من محطة الشهداء حتى السيدة زينب (6 محطات).

وقال رئيس شركة المترو إن "الأحمال التي تتغذى من محطات القوى والإنارة (lps)، عبارة عن إنارة الأرصفة والممرات والصالات بمختلف المحطات النفقية – إنارة الطوارئ – أحمال الإشارات – الاتصالات – بوابات التذاكر – نقل البيانات وكاميرات المراقبة وأجهزة x-ray - محطات التهوية بالمحطات النفقية".

من جانبه، قال المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، إن قدرة المحطة الواحدة عبارة عن 4 محولات بقدرة 400 ك فولت أمبير.

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