الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 91 حالة

كتب – أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 91.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفي يدعى علي محمد عبدالحليم السكري، يبلغ من العمر 60 عاما، يتبع حج السياحة، من محافظة القاهرة، توفي بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة.

وأشار "شوقي" في تصريحات اليوم، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.