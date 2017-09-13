«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة على البلاد (فيديو)

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أكد أحمد فاروق، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ابتداءً من الغد، ستنكسر الموجة الحارة التي شهدتها البلاد الفترة الماضية.

وأوضح "فاروق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "التليفزيون المصري" اليوم الأربعاء، أن حالة الطقس خلال الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة حيث سجلت 37 درجة، ولكنها ستعاود الانخفاض لتصل 35 درجة.

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ومن المتوقع أن تسجل، درجات الحرارة، (القاهرة 37/25، الإسكندرية 31/22، مطروح 30/23، السلوم 31/23، السلوم 31/23، سيوة 39/20، بورسعيد 31/24، دمياط 31/24، العريش 33/21، رفح 32/20، الاسماعيلية 37/24، السويس 38/24، نويبع 39/29، طابا 38/20، شرم الشيخ 42/31، الغردقة 40/28، مرسى علم 40/29، الفيوم 38/25، بني سويف 38/25، المنيا 41/25، أسيوط 42/25، وسط الدلتا 243/، سواهاج 43/26، قنا 45/26، الأقصر 46/27، أسوان 47/31، بلطيم 31/23، رأس سدر 37/25، شلاتين 24/29، حلايب 40/30، الوادي الجديد 43/27).