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«تنشيط السياحة» عن حوادث النقل: سنتخذ إجراءات صارمة (فيديو)

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«تنشيط السياحة» عن حوادث النقل: سنتخذ إجراءات صارمة (فيديو) «تنشيط السياحة» عن حوادث النقل: سنتخذ إجراءات صارمة (فيديو)

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قال اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة: إن "وزارة النقل هي المسئولة عن مراقبة الشركات العامة، مثل غرب الدلتا وسط الدلتا"، موضحًا أن الشركات الخاصة مسئول عنها شركة السياحة.

وأضاف "حمدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة ""، "لدينا طرق للتغلب على إهمال أتوبيسات النقل السياح"، مؤكدًا أن أي شخص لديه بيانات لشركة بعينها لا تلتزم بسرعة السير يتم الإبلاغ عنها، وستم إتخاذ إجراءات صارمة ضدها.

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وتابع: "سيكون لدينا gbc للتحكم في سرعة أتوبيسات النقل السياحي، ولكن هناك حالات فردية لا تلتزم بالسرعة وتسير بسرعة عالية وتقوم بفصل محدد السرعة عن الأتوبيس".

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