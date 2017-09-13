انقلاب سيارة نقل أموال تحمل 40 مليون جنيه على الطريق الصحراوي بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

انقلبت سيارة نقل أموال محملة بمبلغ 40 مليون جنيه، في حادث سير، اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي عند الكيلو 105، في اتجاه الإسكندرية، دائرة مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

ووقع الحادث، أثناء سير سيارة نقل أموال، تابعة لشركة سيد سيرفيس "أمانكو"، قيادة "مصطفى. م. س" 25 عامًا، سائق ومقيم المنيب، الجيزة، على الطريق المشار إليه، عندما انفجر الإطار الخلفي الأيسر ما أدى لانقلابها واصطدامها بالحاجز الخرساني على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ومرافقه "مصطفى. أ. أ" 22 عامًا، موظف بالشركة، ومقيم شبرا الخيمة، القليوبية بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، ولا يمكن استجوابهما.

بسؤال كلًا من: "محمد. ص. أ"، و"محمد. أ. ك"، فردي الحراسة بالسيارة، قررا بمضمون ما تقدم، وأضافا أن السيارة بداخلها مبلغ 40 مليون جنيه، كانوا في طريقهم لتوصيلها من القاهرة لفرع بنك باركليز بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة في حينه لتأمين السيارة، والمبالغ المالي بها لحين المغادرة، وتم التنسيق والشركة المالكة لسرعة تدبير سيارة أخرى بديلة لنقل الأموال، وتحرر المحضر اللازم.

