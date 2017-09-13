لمساعدة المكفوفين.. متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية يعرض لوحات ثنائية الأبعاد

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، بدء تطبيق تجربة جديدة لمساعدة المكفوفين، اليوم الأربعاء، من خلال إضافة لوحات منحوتة ثنائية الأبعاد لعدد من القطع الأثرية المعروضة بداخله، لوضعها بجانب البطاقات الشارحة لفاقدي البصر؛ في إطار أهداف المتحف لتوصيل رسالته التعليمية والتثقيفية لكل فئات المجتمع المصري.

وقال بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إن التجربة تأتي بهدف مساعدة المكفوفين على تخيل شكل القطع الأثرية وأبعادها؛ حيث يُعد متحف الآثار صاحب السبق في طرح وتطبيق هذا الأسلوب الجديد في العرض المتحفي داخل جمهورية مصر العربية؛ لتوصيل المعلومة الأثرية بشكل علمي مبسط لغير المبصرين.

وأضاف البيان، أن المتحف بدأ بوضع هذه اللوحات إلى جوار أهم وأبرز القطع الأثرية به، وهي تمثال الطفل النائم، وتمثال الرب جحوتي في هيئة أبو منجل، وتمثال الرب جحوتي في هيئة قرد البابون، مشيرًا إلى أن المتحف يعمل حاليًا على استكمال عمل اللوحات الثنائية لبقية القطع الأثرية بداخله.