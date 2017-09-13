موانئ بورسعيد تستقبل 18 سفينة حاويات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أنها تعمل بشكل طبيعي، ووصلت إجمالي الحركة إلى 18 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة، وموجود على الأرصفة سفينة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وأكدت أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.