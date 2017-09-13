أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 18 سفينة حاويات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 18 سفينة حاويات

11:14 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 18 سفينة حاويات

موانئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أنها تعمل بشكل طبيعي، ووصلت إجمالي الحركة إلى 18 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة، وموجود على الأرصفة سفينة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وأكدت أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شهدت حفل افتتاح القناة.. حديقة "فريال" تاريخ يهدده التطوير

    أخبار

  • موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة

    أخبار

  • "قناة السويس": ميناء الأديبة حقق معدل نمو 85% أغسطس الماضي

    أخبار

  • "موانئ بورسعيد" تستقبل 34 سفينة حاويات

    أخبار

إعلان

7400bc726e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض