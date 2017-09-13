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مصرع سيدة في حريق منزل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع سيدة في حريق منزل بسوهاج

11:13 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مصرع سيدة في حريق منزل بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت سيدة عجوز مصرعها، اليوم الأربعاء، في حريق منزل بناحية قرية أولاد خلف دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بناحية أولاد خلف دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق في منزل مكون من طابق واحد، ومشيد بالطوب اللبن، ملك "زهيرة أحمد حسين أبو العلا" 82 عامًا، ربة منزل، قبل أن تنجح قوات الأمن في السيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفاة مالكة المنزل إثر إصابتها بحروق متفرقة في الجسم، ونقلت الجثة للمستشفى المركزي.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة، حروق في الجسم من الدرجة الثالثة ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4027 إداري المركز لسنة 2017.

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