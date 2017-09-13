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مصرع شخص صدمته سيارة على طريق "الخارجة - أسيوط"

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص صدمته سيارة على طريق "الخارجة - أسيوط"

11:11 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مصرع شخص صدمته سيارة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، بعد أن صدمته سيارة على طريق "الخارجة - أسيوط" بنطاق محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بمصرع أحد الأشخاص يدعى "رضا حامد كريم إبراهيم" 35 عامًا، بعد أن صدمته سيارة على طريق "الخارجة - أسيوط"، وتحديدًا بعد منطقة النقب الوعرة.

جرى الدفع بسيارة الإسعاف، ونقلت الجثة لمشرحة الخارجة العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

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