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إعادة إعمار سوريا: دمشق توقع عقدا مع شركة إيرانية لبناء 5 محطات كهربائية

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مصراوي Masrawy

إعادة إعمار سوريا: دمشق توقع عقدا مع شركة إيرانية لبناء 5 محطات كهربائية

11:08 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

إعادة إعمار سوريا: دمشق توقع عقدا مع شركة إيرانية لبناء 5 محطات كهربائية

القاهرة (مصراوي)

وقعت السورية عقدا مع شركة إيرانية لإعادة إعمار جزء من البنية التحتية لمدينة حلب، حسبما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأربعاء.

ونقلت بي بي سي عن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قولها إن شركة "مابنا" ستساعد في إعادة إنشاء خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في المدينة التي دمرت أجزاء كبيرة منها جراء الصراع السوري مقابل 130 مليون يورو.

وقال وزير الكهرباء السوري زهير خربوطلي إن طهران وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية تعد فهيا الأخيرة بإعطاء عقود إعمار لشركات إيرانية لإعادة بناء محطات وشبكات الكهرباء في كل أنحاء البلاد، بحسب الوكالة السورية.

ووفقا للعقد الأخير، فإن الحكومة السورية ستبدأ بمحافظة اللاذقية، مسقط رأس الرئيس بشار الأسد، ودير الزور وحمص.

وكانت الحكومة السورية أعطت عقدا لإيران لإعادة بناء الاتصال الخليوي في يناير الماضي، فضلا عن عقود لإعادة إنشاء وترميم خطوط إمداد للغاز وحقل للفوسفات بوسط سوريا، وفقا لوكالة الانباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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