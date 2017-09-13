البابا تواضروس يلتقي أعضاء كلية "القديس اثناسيوس" بأستراليا
البابا تواضروس يلتقي أعضاء كلية "القديس اثناسيوس" بأستراليا
11:09 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017
ملبورن - (أ ش أ):
التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، أعضاء كلية القديس اثناسيوس في مدينة ملبورن الأسترالية.
وقام البابا تواضروس بمنح ميداليات تكريم لكل خريجي كلية القديس اثناسيوس الذين تخرجوا بالشراكة مع جامعة ديفينتي (كلية اللاهوت).
كما أجرى البابا تواضروس لقاءات مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأسترالية.
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