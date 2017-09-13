أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يلتقي أعضاء كلية "القديس اثناسيوس" بأستراليا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يلتقي أعضاء كلية "القديس اثناسيوس" بأستراليا

11:09 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

ملبورن - (أ ش أ):

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، أعضاء كلية القديس اثناسيوس في مدينة ملبورن الأسترالية.

وقام البابا تواضروس بمنح ميداليات تكريم لكل خريجي كلية القديس اثناسيوس الذين تخرجوا بالشراكة مع جامعة ديفينتي (كلية اللاهوت).

كما أجرى البابا تواضروس لقاءات مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأسترالية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البابا تواضروس: الأحداث الإرهابية تستهدف ضرب الوحدة الوطنية بمصر

    أخبار

  • الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تدين حادث العريش الإرهابي

    أخبار

  • البابا تواضروس الثاني يزور مدرسة سانت ماري القبطية بملبورن الأسترالية

    أخبار

  • البابا تواضروس يزور دير الأنبا أنطونيوس بملبورن

    أخبار

إعلان

622a505bb7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض