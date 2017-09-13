بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
11:03 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017
المهندس شريف إسماعيل
كتب - محمد غايات:
بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لمناقشة عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية، منها مراجعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.
كما يناقش المجلس استعدادات الوزارات لبداية العام الدارسي الجديد يوم 16 سبتمبر بالجامعات، و23 من الشهر نفسه بالمدارس.
ويناقش اجتماع الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون 114 لسنة 2017 الخاص بتقنين وضع الأراضي المعتدى عليها تمهيدًا للموافقة عليها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
استطلاع مصراوي: 63% غير راضين عن أداء رئيس الوزراء
-
رئيس الوزراء: توفير التمويل اللازم لاستيراد قطع غيار جرارات السكك
-
رئيس الحكومة يستعرض مع وزير الصناعة نتائج قمة "بريكس"
-
بالصور- رئيس الوزراء يوجه بسرعة إمداد العاصمة الجديدة بالمرافق
إعلان
إعلان