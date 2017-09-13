بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

كتب - محمد غايات:

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لمناقشة عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية، منها مراجعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.

كما يناقش المجلس استعدادات الوزارات لبداية العام الدارسي الجديد يوم 16 سبتمبر بالجامعات، و23 من الشهر نفسه بالمدارس.

ويناقش اجتماع الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون 114 لسنة 2017 الخاص بتقنين وضع الأراضي المعتدى عليها تمهيدًا للموافقة عليها.