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بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

11:03 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

المهندس شريف إسماعيل

كتب - محمد غايات:
بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لمناقشة عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية، منها مراجعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.

كما يناقش المجلس استعدادات الوزارات لبداية العام الدارسي الجديد يوم 16 سبتمبر بالجامعات، و23 من الشهر نفسه بالمدارس.

ويناقش اجتماع اللائحة التنفيذية لقانون 114 لسنة 2017 الخاص بتقنين وضع الأراضي المعتدى عليها تمهيدًا للموافقة عليها.

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