وزير الإسكان يلتقي مسئولي "ماريوت" العالمية لبحث مشاركتهم في "العلمين الجديدة"

كتبت- ندى الخولي:

التقى مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ألكس كيريا كيدس، المدير الإداري للشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "ماريوت" العالمية للفنادق، ومارك ساترفيلد، الرئيس التنفيذي للعمليات بأفريقيا والشرق الأوسط بالشركة، ومسئولين أخرين بالشركة؛ لعرض مخطط مدينة العلمين الجديدة، والموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة، والفرص الاستثمارية بها، تمهيدًا لمشاركة فنادق "ماريوت" العالمية بالمدينة.

وقدم وزير الإسكان شرحًا موجزًا عن مخطط مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن مساحة المدينة تبلغ نحو 50 ألف فدانًا، وتطل على البحر المتوسط بواجهة متميزة تمتد لأكثر من 14 كم، في موقع فريد لن يتكرر، وهذه الواجهة تعادل طول كورنيش مدينة الإسكندرية، حسب بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الأربعاء.

وأوضح مدبولي، أنه سيتم تنفيذ إسكان بمختلف المستويات بالمدينة، مشيرًا إلى أن المدينة ستتوافر بها كل الخدمات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية، وأهمها الفنادق، حيث من المخطط توفير نحو 25 ألف غرفة فندقية، ومنتجعات سياحية عالمية، مؤكدًا أن المدينة من المقرر أن تمثل نموذجًا جديدًا للمدن الساحلية المصرية، التي تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسًا اقتصاديًا متنوعًا، يشتمل على أنشطة السياحة، والزراعة، والصناعة، والبحث العلمي.

وأضاف الوزير، أنه "جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال البنية الأساسية، حيث يتم تنفيذ نحو 1105 كيلو مترات طرق، و100 كيلو متر شبكات تغذية للمياه، و83 كيلو متر شبكات صرف صحي، و153 كيلو متر شبكات ري، إضافة إلى 123 كيلو متراً لصرف مياه الأمطار، و580 كيلو متر شبكات كهرباء"، موضحًا أن أعمال الممشى السياحي تتم على أعلى مستوى، وتم الانتهاء من نحو 600 متر من الممشى، كما يتم التنسيق حالياً بين الاستشاريين وشركات المقاولات، لبدء تنفيذ 15 برجًا بالمدينة الشهر المقبل.

وعرض وزير الإسكان نماذج لآليات تواجد "ماريوت" في العلمين الجديدة، منها بنظام الشراكة مع الدولة، خاصة أن وزارة الإسكان نجحت في هذا النظام، وآخر عقد تم توقيعه منذ يومين مع شركة بالم هيلز، لتنمية 3 آلاف فدان في مدينة 6 أكتوبر.

من جانبه، قال الرئيس والمدير الإداري للشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "ماريوت"، إن "مصر بلد مهم جدًا بالنسبة لنا في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولنا تواجد قوي في القاهرة والبحر الأحمر، ونعمل على التواجد بقوة في الساحل الشمالي، وتوقعاتنا أن تجتذب المدينة سياحة عالمية واسعة، ونحن حريصون على التواجد"، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق لتواجد شركة "ماريوت" بـ3 فنادق تناسب مختلف الشرائح.