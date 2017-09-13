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«الصحة»: ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 91 حالة

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«الصحة»: ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 91 حالة «الصحة»: ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 91 حالة

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 91 حالة.

وأوضح الدكتور محمد شوقي نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفي هو الحاج علي محمد عبدالحليم السكري، (60 عاما)، يتبع حج السياحة، من محافظة القاهرة، توفي بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة.

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وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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التحرير

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