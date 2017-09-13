مورينيو يحدد مدة غياب بوجبا عن الملاعب

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أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن اعتقاده بأن اللاعب الفرنسي بول بوجبا، سيغيب عن الملاعب لبعض الأسابيع، وذلك حسبما نقل موقع «سكاي سبورتس».

وتعرض اللاعب الفرنسي للإصابة، أمس الثلاثاء، في مباراة مانشستر يونايتد، وبازل ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليغادر الملعب في الدقيقة 18.

وأوضح مورينيو، أنه لا يعلم مدى خطورة الإصابة، إلا أنها تبدو له من خبرته إصابة عضلية ستمنعه من اللعب لبعض الأسابيع، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث بعد من الطاقم الطبي للفريق للوقوف على حجم الإصابة.

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وأوضح مورينيو، أنه الفرق تملك قائمة كاملة من اللاعبين، لمثل تلك المواقف من أجل تعويض اللاعبين المصابين والموقوفين، لذا لا يمكن البكاء عند إصابة أي لاعب، فمع إصابة بوجبا يتواجد في قائمة مانشستر لاعبين مثل أندير هيريرا ومايكل كاريك ومروان فيلايني ونيمانيا ماتيتش القادرين جميعًا على تعويض غيابه.

وبدأ بوجبا الموسم مع مانشستر يونايتد، بشكل جيد بعد تسجيل هدفين في أول مباراتين في الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن مانشستر يونايتد تغلب أمس على بازل بثلاثية نظيفة على ملعب الأولد ترافورد، من توقيع كل من روميلو لوكاكو وماركوس راشفود والبديل مروان فيلايني.