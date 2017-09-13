رئيس مترو الأنفاق يتفقد مشروع تحديث محطات القوي الكهربائية

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تفقد المهندس على الفضالى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أعمال التطوير والتحديث لمحطات الإنارة والقوى الكهربائية بالمحطات النفقية بالخط الأول للمترو.

وأكد "الفضالي" في تصريحات اليوم الأربعاء، أن مشروع تحديث محطات القوى والإشارة (LPS) بالخط الأول، بدأ من 5 أكتوبر 2016، وتم تشغيله يوم 15 أغسطس الماضى 2017، بتكلفة إجمالية 2 مليون و636 ألفا و420 جنيها.

وأوضح أن الهدف من المشروع رفع مستوى التغذية الكهربائية للمحطات الكهربائية المغذية لأحمال محطات الركاب النفقية من محطة الشهداء حتى السيدة زينب.

وقال رئيس الشركة: إن "الأحمال التي تتغذى من محطات القوى والإنارة ( lps ) هي عبارة عن إنارة الأرصفة والممرات والصالات بمختلف المحطات النفقية – إنارة الطوارئ – أحمال الإشارات – الاتصالات – بوابات التذاكر – شبكة نقل البيانات وكاميرات المراقبة وأجهزة x-ray - محطات التهوية بالمحطات النفقية .

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من جانبه، صرح المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بأن قدرة المحطة الواحدة عبارة عن (4) محولات بقدرة 400 ك فولت أمبير .

وأضاف "صبره" أن ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع شمل إحلال وتجديد فواصل التيار جهد 380 فولت لمحولات الرئيسية بعدد إجمالي 27 قاطع تيار - إحلال وتجديد لوحات التحكم في القواطع الرئيسية بإجمالي 15 لوحة - إحلال وتجديد لوحة الضغط المنخفض التي تعمل بنظام ats المغذية للأحمال التي لا ينقطع عنها التيار الكهربائي بإجمالي 6 لوحات كاملة شاملة القواطع الرئيسية - الكونتاكتورات - العدادات - مفاتيح تغذية الأحمال - دوائر التحكم .

وأكد أنه تم تنفيذ جميع أعمال المشروع طوال مدة التنفيذ بدون التأثير على تشغيل القطارات أو التسبب في أي ارتباك في تغذية الأحمال، مضيفا أن جميع الأعمال تمت تحت الإشراف الكامل لإدارة القوى الكهربائية.