الفريق مميش: الاتفاق مع شركة ألمانية لتطوير ترسانة "بورسعيد" و"الأدبية"

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن وفدًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال الألمان، يزورون القاهرة أوائل أكتوبر المقبل، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته الحالية لألمانيا.

وقال مميش إن اليوم الثاني من الجولة الترويجية للمنطقة الاقتصادية في مدينة ميونيخ، كان مثمرًا، والتقى ومسئولي شركة باور الألمانية العاملة في مجال الطاقة الهيدروليكية والموردة لمضخات قناة السويس، والاتفاق على إقامة فرع لها داخل المنطقة الاقتصادية، في إطار زيادة استثماراتها وتوسيع أعمالها في مصر.

وأضاف الفريق مميش أنه تم الاتفاق أيضًا مع شركة "سيمنس" لإنشاء مركز تدريب بمواصفات عالمية داخل المنطقة لتدريب وتأهيل العمالة الفنية على متطلبات سوق العمل، خاصة في المشروعات والصناعات الضخمة داخل المنطقة، معربًا عن سعادته في نجاح وفد المنطقة الاقتصادية في مباحثاته مع الجانب الألماني، الذي أبدى رغبته في إقامة استثمارات ألمانية والمشاركة في المشروعات القومية في مصر خاصة بالمناطق الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية، أنه تم الاتفاق أيضًا مع كبرى الترسانات البحرية الألمانية والعاملة في مجال صناعة وبناء وصيانة السفن، حيث يزور وفد من ممثلي الشركة الألمانية "الترسانة البحرية" المنطقة خلال أيام لعقد جلسات بشأن تطوير ترسانة بورسعيد البحرية والأدبية، وزيارة مواقع العمل ميدانيًا.

وأعلن الفريق مميش نجاح وفد المنطقة الاقتصادية في إجراء اللقاءات الثنائية مع الجانب الألماني، والتي تنعكس بشكل كبير وإيجابي على مصر ورفع تصنيف المنطقة الاقتصادية بشكل خاص.

وفي ثاني أيام جولته في مدينة ميونيخ، يلتقي الفريق مميش والوفد المرافق وممثلي شركات ألمانية عاملة في مجالات متعددة على رأسها صناعة السيارات و90 رجل أعمال أبدوا استعدادهم لضخ استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.