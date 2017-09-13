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فتاة الجيزة حاولت الهروب من شقة أخيها فسقطت من الطابق الثالث

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مصراوي Masrawy

فتاة الجيزة حاولت الهروب من شقة أخيها فسقطت من الطابق الثالث

11:05 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

فتاة الجيزة حاولت الهروب من شقة أخيها فسقطت من الطابق الثالث

صورة تعبيرية

كتب - محمد شعبان:

دخلت فتاة في غيبوبة تامة، اليوم الأربعاء، إثر إلقاء نفسها من الطابق الثالث لمحاولة الهروب من شقة شقيقها بعد إجبار أسرتها لها بالإقامة طرفه بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بوصول فتاة مصابة بعدة كسور وسحجات ونزيف بالبطن إلى أحد المستشفيات.

دلت تحريات البحث الجنائي، بوجود خلافات بين الفتاة وأسرتها لقيامهم بإجبارها على الإقامة بمنزل شقيقها المتزوج وزوجته، وبعد رضوخها للأمر الواقع والإقامة طرف شقيقها بعدة أيام؛ غافلتهم جميعًا في محاولة للهروب؛ وقامت بإلقاء نفسها من شرفة الشقة بعد أن بوضع بطانية حول جسدها لتساعدها على تحمل ألم سقوطها من الطابق الأول، وذلك بعد أن وجدت باب الشقة مُغلقا واستحال فتحه.

سقطت الفتاة من الطابق الثالث وأصيبت الفتاة بإصابات متفرقة بالجسد؛ ومنها إصابة بالرأس دخلت على إثرها في غيبوبة تامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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