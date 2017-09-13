مقتل مزارع وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قتل مزارع وأصيب شقيقه بطلق ناري، اليوم الأربعاء، بسبب خلافات المصاهرة في ناحية قرية الحاجر، دائرة مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة ساقلتة، إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول كلاً من "فتح الله خلف الله مطاوع" 55 عامًا، مزارع جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وشقيقه "محمد" 48 عامًا، مزارع، مصابًا بطلق ناري في الصدر من الناحية اليمنى، وجرح في الساعد الأيسر، ويقيمان بناحية الحاجر دائرة المركز.

وبسؤال المصاب اتهم كلاً من "محب راضي محمد" 25 عامًا، عامل، و"بخيت أحمد محمد" 28 عامًا، عامل بالاعتداء عليهما، وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحيازتهما، ما أدى لوفاة شقيقه، وحدوث إصابته بسبب خلافات المصاهرة.

وألقى ضباط وحدة مباحث المركز القبض على المتهمين، وبحيازة الثاني فرد روسي محلي الصنع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2102 إداري المركز لسنة 2017 .