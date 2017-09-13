بدء فعاليات الاجتماع العام للتحالف الدولي للشمول المالي بشرم الشيخ

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انطلقت منذ قليل، فعاليات الاجتماع العام للتحالف الدولي للشمول المالي، بمدينة شرم الشيخ بمشاركة ممثلي 95 دولة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويركز الاجتماع على سبل تعزيز آليات الشمول المالى بالدول الاعضاء بالتحالف، وتشجيع الدول الأخرى على الانضمام إليه، وسوف يعقب الاجتماع مائدة مستديرة لقادة المبادرات الإقليمية التابعة للتحالف الدولي للشمول المالي وهي مبادرة سياسة الشمول المالي الإفريقية، والمبادرة الإقليمية لجزر المحيط الهادي، ومبادرة الشمول المالي لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومجموعة العمل الأسيوية ويليها اجتماع لجنة السياسات والمعايير الدولية التابعة للتحالف.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الدولي للشمول المالي رسميًا بشرم الشيخ صباح غدْ الخميس ويستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلى 95 دولة وأكثر من 100 مؤسسة مالية دولية .

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وسيناقش الاجتماع العديد من القضايا من بينها التنوع والشمول المالي وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وسبل إدماج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، وأهمية التنوع كأحد سبل تحقيق الشمول المالى وكيفية استخدامه كوسيلة لخفض معدلات الفقر وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعرض تجارب الدول الأعضاء في ذلك الشأن، والشمول المالي وتحسين وضع المرأة، والخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء بالتحالف الدولي للشمول المال، وذلك في إطار خطة العمل المعلنة من التحالف والمعنية بتعزيز الشمول المالي للمرأة والعمل على حصولها على الخدمات المالية في إطار تمكينها ماليًا واقتصاديًا، علاوة على نظام الهوية الرقمي، وسبل ربط استراتيجيات الشمول المالي بأهداف التنمية المستدامة.

وسيتم التوقيع والإعلان عن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالى للدول العربية.

جدير بالذكر أن التحالف الدولي للشمول المالى أول شبكة دولية لتبادل الخبرات بين الدول في مجال الشمول المالى، وتم إنشاؤه في 2008 ويضم 94 دولة من الدول النامية ممثلة في 119 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية)، ويعمل على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالى وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق.