الكسب يحفظ التحقيقات مع ورثة ''الشاذلي'' بعد سداد 32 مليون جنيه

كتب- عمرو علي:

أكد مصدر قضائي أن جهاز الكسب غير المشروع، أنه تم حفظ قضية ورثة كمال الشاذلي المتهم فيها باستغلال صفته النيابية والوزارية، في تحقيق ثروة ضخمة، بعد سدادهم مبلغ 32 مليون جنيه.

وأضاف المصدر خلال تصريح خاص ل ''مصراوي'' ، اليوم الأربعاء، أن حفظ القضية مع أسرة الشاذلي، شمل أيضاً التنازل عن قطعة أرض بالفيوم وأراضي طرح النهر بالقاهرة، بخلاف سداد مبلغ 32 مليون جنيه

وأوضح المصدر أن هيئة التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ، قامت خلال الفترة الماضية، بفحص الاوراق والمستندات التي تضمنتها تحقيقات محكمة النقض خاصة بعد سداد أسرة كمال الشاذلي مبلغ 32 مليون جنيه للجهاز في شهر مايو الماضي بجانب تنازلهم عن قطعة أرض لصالح الدولة والتي ثبت بناؤها بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم بالمخالفة للقانون بجانب قطعة أرض أخرى واقعة بأراضي طرح النهر والمقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه والتي تنازلوا أيضا عنها لصالح الدولة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع تسلم طلبا منذ عدة أشهر من ورثة كمال الشاذلي، للتصالح مع الدولة، في اتهامه باستغلال صفته النيابية والوزارية، في تحقيق ثروة ضخمة.

وكان تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الجهات الرقابية، كشفا أن الوزير الراحل، تحصل على كسب غير مشروع قيمته نحو 32 مليون جنيه، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.

وأبدت أسرة "الشاذلي"، في طلب التصالح المقدم منهم، الموافقة على سداد كافة المبالغ المستحقة عليهم، والتي كشفت عنها التقارير الفنية والرقابية، خصما من أرصدتهم المصرفية المتحفظ عليها، وتم بالفعل تحويل وإيداع تلك المبالغ بجهاز الكسب غير المشروع.