نصر: ارتفاع حجم الاستثمارات الجديدة عن العام المالي 2017 بنسبة 24%

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أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 بنسبة 29% لتبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016، وبذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5%.

وأكدت "نصر" خلال مشاركتها في ندوة "التطلع للمستقبل.. فتح مجالات الاستثمار فى مصر" التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، أن الاستثمارات الجديدة خلال العام المالي 2016/2017 ارتفعت بنسبة 24%، ليبلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والتوسعات في الشركات القائمة نحو 17 ألفا و 235 شركة مقارنة بنحو 13 ألفا و 924 شركة خلال العام المالي 2015/2016.

وكشفت عن ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 26% ، ليبلغ نحو 15 ألفا و200 شركة مقارنة بنحو 12 ألفا و 84 شركة خلال العام المالي 2015/2016.

وأوضحت أن عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2016/2017 ارتفع بنسبة 10.5% ليبلغ نحو 2035 شركة مقارنة بنحو 1840 شركة خلال العام المالي 2015/2016، وأن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 ارتفع بنسبة 18% ليصل إلى 3566 شركة مقارنة بنحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016، الأمر الذي يعكس تزايد ثقة المستثمرين في رؤية الوزارة الخاصة بتشجيع مناخ الاستثمار في مصر.

وشددت على حرص مصر بالشراكة مع الدول المختلفة، حيث أبدت بكين رغبتها بالاستثمار في مصر خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى الصين، منوهة بالتعاون المستمر مع مؤسسات التمويل المختلفة لدعم الاستثمار مثل مؤسسة التمويل الدولية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمؤشرات الشهرية، فقد ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر أغسطس 2017 بنسبة 10% ليبلغ نحو 1447 شركة مقارنة بنحو 1315 شركة خلال شهر أغسطس 2016، كما ارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة لتلك الشركات بنسبة 13.1% لتصل إلى 1.9 مليار جنيه خلال أغسطس 2017 مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه خلال شهر أغسطس 2016.

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من جانبه، قال طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة: إن "الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل 30% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الأفريقية".

وفي نهاية الندوة، كرمّت غرفة التجارة الأمريكية الوزيرة سحر نصر على جهودها فى تحسين بيئة الاستثمار في مصر.