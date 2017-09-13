أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات

Google+ Print
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين، واللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017.

ويناقش الاجتماع أيضًا استعداد لبداية العام الدارسي الجديد المقرر بدايته يوم 23 من الشهر الجاري، كما يناقش عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، إضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.

شاهد أيضا

ويتطرق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع إلى بحث ومناقشة ما تم بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار فى زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية بما يساهم فى خفض الأسعار، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز