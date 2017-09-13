رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات

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عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين، واللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017.

ويناقش الاجتماع أيضًا استعداد الحكومة لبداية العام الدارسي الجديد المقرر بدايته يوم 23 من الشهر الجاري، كما يناقش عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، إضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.

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ويتطرق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع إلى بحث ومناقشة ما تم بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار فى زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية بما يساهم فى خفض الأسعار، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.