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القبض على عاطل تخصص في تزوير العملات الوطنية بالطالبية

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطل تخصص في تزوير العملات الوطنية بالطالبية

10:30 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

القبض على عاطل تخصص في تزوير العملات الوطنية بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

ضبطت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، عاطل لقيامه بتزوير العملات الوطنية بمنطقة الطالبية.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود معلومات سرية لرجال مباحث قسم شرطة الطالبية؛ مفادها قيام عاطل بتزوير العملات الوطنية وترويجها على المواطنين.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف المتهم والقبض عليه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة "مزورة"، كما ضُبط بحوزته ماكينة تزوير وطابعة.

حُرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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