وزير القوى العاملة يتفقد قبول طلبات العمل بإحدى دول الخليج براتب 15 ألف جنيه

كتبت - نورا ممدوح :

تنتهي وزارة القوى العاملة، غدًا الخميس، من قبول طلبات 510 راغبين في العمل على 9 مهن بـ 3 شركات للتجارة والمقاولات، والمباني، والمرطبات بإحدى دولة الخليج، برواتب توازي من 6 إلى 15 ألف جنيه مصري، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، وسائل الانتقال الداخلية.

وتفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، عملية قبول طلبات الراغبين في العمل موجهاً بالتيسير على المواطنين وإزالة أية معوقات لهم، مشيرا إلى أن المهن المطلوبة للشركة الأولى، بحري رفع، ولحام بلته، وبراد مواسي "خبرة بمشاريع الطرق"، وبناء حواجز طرق "حواجز خرسانية"، ومشغل مدخلة صغيرة، السن 25 سنة فيما فوق، وخبرة 5 سنوات فأكثر.

وأوضح سعفان، أن الشركة الثانية، تطلب نجارين للأعمال الخاصة مؤهل متوسط أو بدون ولديه خبرة، في محطات الكهرباء والمترو ومحطات المياه والقناطر والسدود لا تقل عن 10 سنوات، والسن لا يقل عن 25 ولا يزيد عن 40 سنة، وعامل بخبرة أو بدون، والسن لا يقل عن 21 سنة، ولا يزيد عن 35 سنة.

وقال الوزير في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة الثالثة تطلب موزع مبيعات خبرة 5 سنوات ولديه رخصة قيادة درجة ثالثة، والسن من 25 إلى 35 سنة، وعامل بيع لا يشترط الخبرة ، والسن من 21 إلي 30 سنة .

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية ، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات التخرج ، والخبرة ، وصورة شخصية حديثة، ويفضل خبرة في مشاريع المدني والكهرباء وخصوصا في دول الخليج، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول .