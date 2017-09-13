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المقاولون العرب ينتظر 50 مليون جنيه من صلاح والنني

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المقاولون العرب ينتظر 50 مليون جنيه من صلاح والنني المقاولون العرب ينتظر 50 مليون جنيه من صلاح والنني

التحرير

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أكد محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أنَّه ينتظر انتعاش خزينة ذئاب الجبل، نظير رعاية الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط آرسنال.

وقال المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، إن ذئاب الجبل سيحصدون مبلغ يقدر بحوالي 50 مليون جنيه، نظير رعاية الثنائي محمد صلاح صاحب الـ25 عامًا، ومحمد النني صاحب الـ25 عامًا.

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وأضاف محمد عادل: «هناك بند في لائحة الاتحاد الدولي، يمنح الأندية الحق في الحصول على 5% من قيمة عقد أي لاعب قامت برعايته في الفترة من سن 13 إلى 23 عامًا، على عدد السنوات التي قضاها اللاعب في هذا النادي».

يذكر أن محمد صلاح، انتقل للعديد من الأندية الأوروبية، بعد رحيله عن المقاولون، حيث لعب بفريق بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وأخيرًا في ليفربول، في مقابل انتقل النني، إلى بازل، ومنه إلى آرسنال.

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التحرير

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