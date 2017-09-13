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سانا: الجيش السوري يقترب من إعلان حمص خالية من داعش

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مصراوي Masrawy

سانا: الجيش السوري يقترب من إعلان حمص خالية من داعش

10:17 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

سانا: الجيش السوري يقترب من إعلان حمص خالية من داعش

القاهرة (مصراوي)
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الجيش السوري اقترب من "اجتثاث" تنظيم داعش من محافظة حمص بعد سيطرته على مجموعة من القرى في ريف المحافظة الشرقي.

ونقل تقرير لوكالة سانا الأربعاء أن عن مصدر عسكري قوله إن سانا في تقرير أن قوات الجيش السوري والجماعات المتحالفة معه "استعادت السيطرة على قرى زغروتية ودرويشية ولويبدة وغنيمان وأم صاج بجبهة 12 كم وعمق 6 كم شمال قرية منوخ" بمنطقة جب الجراح من تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي.

ولفت المصدر إلى أن عمليات الجيش السوري أسفرت عن "القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم وعتادهم من ضمنها عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات مختلفة".

وبين المصدر العسكري أن وحدات الهندسة تقوم بإزالة وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم الإرهابي على محاور التحرك وفي طرقات وساحات البلدات المذكورة.

وسيطرت القوات الحكومية منذ بداية الأسبوع الجاري على 8 قرى في منطقة جب الجراح ووسعت نطاق سيطرتها شمال وغرب جبال بلعاس وذلك في إطار العمليات المتواصلة لطرد تنظيم داعش من ريف حمص الشرقي وإعلان محافظة حمص خالية بشكل كامل من إرهابيي داعش.

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