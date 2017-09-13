ميسي يحطم أسطورة بوفون بعد 315 دقيقة.. وأليجري: «لا يمكن إيقافه»

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نجح ليونيل ميسي في هز شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، للمرة الأولى في مسيرته، وذلك في فوز برشلونة على يوفنتوس بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وواجه ميسي بوفون من قبل في 3 مباريات لم يتمكن في التسجيل في شباكه ليحتاج إلى 315 دقيقة كاملة ليسجل أول أهدافه أمس، بل وسجل هدفين في المواجهة.

ويمتلك ميسي في رصيده هذا الموسم 8 أهداف بواقع هدف في السوبر الإسباني وهدفين في دوري الأبطال، و5 في الدوري الإسباني.

وعن مستوى ميسي في مباراة الأمس قال أليجري مدرب يوفنتوس، إن ميسي صنع الفارق الذي لم يصنعه نجم فريقه باولو ديبالا.

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وأوضح أليجري، أن ميسي سدد على المرمى 3 تسديدات سجل منهم هدفين وواحدة على القائم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إيقافه في حال حصل على المساحة.

ومن جانبه قال مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيدري، إنه عندما تكون الكرة بحوذة ميسي يشعر بأن شيء ما جيد سيحدث للفريق.

وأضاف فالفيردي، أن ميسي سجل هدفًا رائعًا ويمكنه تسجيل الأهداف من أي وضعية، مؤكدًا على أنه واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على تاريخ النادي.