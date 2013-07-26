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صوت الشارع بالسويس: لن نخذل السيسي ونطالب بسرعة القضاء على الأرهاب

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صوت الشارع بالسويس: لن نخذل السيسي ونطالب بسرعة القضاء على الأرهاب صوت الشارع بالسويس: لن نخذل السيسي ونطالب بسرعة القضاء على الأرهاب

اصدرت حركة صوت الشارع السياسية بالسويس تؤكد من خلاله ان شعب السويس لن يخذل الفريق ودعوته ، مطالبينه بسرعة القضاء على الأرهاب .

واضاف البيان ” لم يكن الجيش يحتاج لتفويض من أحد للتعامل مع الارهابيين والخارجين علي القانون فله مطلق الحريه فالتعامل ولكن نظن أن الخطر أكبر مما نتصور وجاء ذلك ترسيخا لمفهوم “السيادة للشعب ” .

واشار البيان ” نزول الشعب اليوم بالملايين للشوارع والميادين هو الضامن الوحيد لمرور اليوم بسلميه لان لن ولم يستطيع الارهاب مهما كانت قوته مواجهة شعب بأكمله وعندما تضغط أمريكا علي الجيش المصري فنتأكد أن جيشنا العظيم يسير في الطريق الصحيح ” .

وأكد البيان  أن اعضاء الحركة وشباب الثورة سينزلون الى الميادين اليوم لمساندة ودعم جيشنا المصري “خير أجناد الأرض” .

 

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