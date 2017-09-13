حامل اللقب يستهل مشواره أمام أبويل.. وليفربول يبحث عن الانتقام من إشبيلية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2017- 2018، وذلك من خلال ظهور حامل اللقب ريال مدريد الذي يستقبل أبويل نيقوسيا القبرصي على ملعب «البيرنابيو».

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الفريق القبرصي وكل من بروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام الإنجليزي.

ويدخل الريال حامل اللقب المسابقة الأوروبية في آخر موسمين المباراة بحثًا عن الفوز واستعادة الثقة من جديد بعدما تعادل في آخر جولتين على ملعبه أمام كل من فالنسيا وليفانتي ووصول الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط بعد 3 جولات فقط.

ولم يخسر ريال مدريد، في دور المجموعات منذ 5 سنوات، وتحديدًا من الخسارة من بروسيا دورتوند بنتيجة 2-1 في موسم 2012- 2013، ومنذ ذلك الحين خاض الريال 29 مباراة في دور المجموعات تمكن من الفوز في 22 منها والتعادل في 7 مباريات.

وبشكل عام خاض ريال مدريد في دور المجموعات 126 مباراة حقق الفوز في 82 مباراة والتعادل في 26 لقاء وتعرض للخسارة في 18 مواجهة.

وفي نفس المجموعة يستقبل توتنهام نظيره بروسيا دورتموند، حيث يبحث رجال ماوريسيو بوكيتينو لكسر عقدة ملعب ويمبلي اليوم من أجل المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور التالي من تلك المجموعة.

كما يرغب توتنهام في رد الدين لبروسيا دورتموند الذي تغلب عليه في آخر مواجهة جمعت بينهما بنتيجة 5-1 بمجموع اللقائين في دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2015- 2016.

وفي المجموعة الخامسة يستقبل ليفربول نظيره إشبيلية على ملعب الأنفيلد في بحث الريدز عن ترك بصمة في المسابقة الأوروبية التي غاب عنها في آخر نسختين.

ويشارك ليفربول للمرة الثانية فقط في دوري الأبطال في آخر 8 نسخ بينما يتواجد إشبيلية للمرة الثالثة على التوالي في أعرق المسابقات الأوروبية.

ولم يتواجه الفريقين سوى مرة واحدة فقط كانت في نهائي الدوري الأوروبي موسم 2015- 2016 في بازل وفاز حينها الفريق الأندلسي بنتيجة 3-1.

ويأمل ليفربول في البداية القوية أملًا في الوصول إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 2008- 2009.

شاهد أيضا

وتمكن ليفربول من الفوز في آخر 6 مباريات أوروبية على ملعبه الذي لم يخسر عليه منذ خسارته أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة في موسم 2014- 2015.

وفيما يلي مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا:

(بورتو- بيشكتاش) الساعة 20:45

(فينورد- مانشستر سيتي) الساعة 20:45

(ليفربول- إشبيلية) الساعة 20:45

(ماريبور- سبارتاك موسكو) الساعة 20:45

(لايبزيج- موناكو) الساعة 20:45

(ريال مدريد- أبويل نيقوسيا) الساعة 20:45

(شاختار دونيتسك - نابولي) الساعة 20:45

(توتنهام - بروسيا دورتموند) الساعة 20:45