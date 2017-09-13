مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء صيده الأسماك في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء صيده الأسماك، اليوم الأربعاء، في ترعة الصفيحة بناحية قرية بني حرب دائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بغرق شخص بترعة الصفيحة بناحية بني حرب دائرة المركز.

وتبين غرق "محمد عبدالواحد أحمد" 25 عامًا، عامل، قبل أن انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ونقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام.

بسؤال عم المتوفـى "محمد أحمد عبدالواحد" قرر بأنه أثناء قيام المتوفـى بالصيد بالترعة، بواسطة سلك كهربائي صعقه التيار، وسقط بها، ما أدى لغرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3604 إداري المركز لسنة 2017.