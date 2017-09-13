أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء صيده الأسماك في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء صيده الأسماك في سوهاج

10:00 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء صيده الأسماك في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء صيده الأسماك، اليوم الأربعاء، في ترعة الصفيحة بناحية قرية بني حرب دائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بغرق شخص بترعة الصفيحة بناحية بني حرب دائرة المركز.

وتبين غرق "محمد عبدالواحد أحمد" 25 عامًا، عامل، قبل أن انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ونقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام.

بسؤال عم المتوفـى "محمد أحمد عبدالواحد" قرر بأنه أثناء قيام المتوفـى بالصيد بالترعة، بواسطة سلك كهربائي صعقه التيار، وسقط بها، ما أدى لغرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3604 إداري المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحباط محاولة هروب سجينين من محبسهما في سوهاج

    أخبار

  • ضبط 755 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • تجديد حبس 15 في مشاجرة بسبب الخلاف على تسمية نجع بسوهاج

    أخبار

  • تسمم 5 أطفال لتناولهم طعام فاسد بسوهاج

    أخبار

إعلان

15d60e0190.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض