تعرفي على فن ترتيب محتويات حقيبة اليد

كتب- أحمد عصام روّاي:

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من فوضى حقائب اليد، فعلى الرغم من كونها تتسع لكل احتياجاتها، إلا أن تلك الفوضي تحول دون سهولة الوصول إليها، كما إنها من الممكن أن تتسبب في بعض الروائح الكريهة.

يقدم موقع "Quick and Dirty Tips" بعض النصائح من أجل الحفاظ على حقيبة يد نظيفة ومنظمة. فالحفاظ عليها منظمة يساعد على تعزيز الثقة بالنفس وسرعة التصرف في المواقف الحرجة. وأهم هذه النصائح هي:

1- اختاري حقيبة اليد المناسبة لملابسك وطبيعة المكان المقصود.

2- قومي بإخلاء كل ما كان بها من متعلقات.

3- اجمعي كل متعلقاتك التي سوف تحتاجينها وضعيها أمامك.

4- قومي بترتيبها حسب الأهمية.

5- رتبي ما سوف تحتاجين إليه على مدار الأمسية داخل حقيبتك.

6- حاولي تغيير عاداتك في سحب الأشياء منها وإعادتها لداخلها مرة أخرى من أجل الحفاظ على نظامها لأطول فترة ممكنة.

7- قومي بإعادة نفس الخطوات مرة أخرى عن تغيير الحقيبة.