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سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

سمر العشري

سعر الذهب اليوم، نقدم لحضرتكم تحديث لحظى لـ في مصر اليوم، وأيضا من خلال بورصات المعادن العالمية، وسوف نتابع كافة التغييرات التي سوف يتعرض لها المعدن الأصفر، حيث يواجه سعر الذهب ارتفاعات طفيف فى الآونة الأخيرة وذلك بسبب الارتفاع الذي يتعرض له سعر الأوقية بالسوق العالمي والانخفاض الذي تتعرض له العملة الأمريكية، ويرتبط بصورة أو بأخرى بسعر الذهب في الآونة الأخيرة بالسعر العالمي صعودا وهبوطا.

هذا وقد شهد سعر الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، سعر جرام الذهب عيار 21 و24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، “سعر الذهب” اليوم بالدولار ، اسعار جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 13-9-2017

السعر العالمي : 1,346.64 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 746 إلى 749
عيار 22 684 إلى 686
عيار 21 653 إلى 655
عيار 18 560 إلى 561
عيار 14 435 إلى 437
عيار 12 373 إلى 374
الاونصة 23,209 إلى 23,281
الجنيه الذهب 5,224 إلى 5,240
الكيلو 746,286 إلى 748,571

 

المصدر : مصر 365

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