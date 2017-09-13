سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

اسعار الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث أسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها “سعر الدولار” فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع الدولار ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء الدولار الأمريكي.

يمر سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة بحالة من التراجع المتتالي الطفيف، وكان هذا منذ تعاملات منتصف أغسطس الماضي وحتى تعاملات اليوم مع وجود تحركات طفيفة تطرأ على سعر الدولار خلال التعاملات ما بين الحين والآخر، وقد جاء هذا الاستقرار بعد ما مر به الدولار من انخفاض خلال تعاملات شهر أغسطس والتي تراجع خلاله إلى حاجز الـ 16,60 جنيه، الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات التي لحقت بالدولار الأمريكي قد جاءت بسبب الركود الذي طرأ وقتها على عملية الاستيراد.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-9-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.69 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك بيريوس 17.63 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.74 جنيه للبيع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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