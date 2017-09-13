سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اسعار الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث أسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها “سعر الدولار” فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع الدولار ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء الدولار الأمريكي.
يمر سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة بحالة من التراجع المتتالي الطفيف، وكان هذا منذ تعاملات منتصف أغسطس الماضي وحتى تعاملات اليوم مع وجود تحركات طفيفة تطرأ على سعر الدولار خلال التعاملات ما بين الحين والآخر، وقد جاء هذا الاستقرار بعد ما مر به الدولار من انخفاض خلال تعاملات شهر أغسطس والتي تراجع خلاله إلى حاجز الـ 16,60 جنيه، الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات التي لحقت بالدولار الأمريكي قد جاءت بسبب الركود الذي طرأ وقتها على عملية الاستيراد.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-9-2017 بالبنوك والسوق السوداء
بنك بيريوس
البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.74 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6000
|17.7000
|مصرف ابو ظبي
|17.6200
|17.7200
|البنك المصري الخليجي
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي
|17.6300
|17.7300
|بنك القاهرة
|17.6000
|17.7000
|بنك الاسكندرية
|17.6000
|17.7000
|البنك العربي الافريقي
|17.6200
|17.7200
|البنك المركزي
|17.6101
|17.7101
|بنك مصر
|17.6200
|17.7200
|بنك بلوم مصر
|17.6200
|17.7200
|كريدي أجريكول
|17.6100
|17.7100
|بنك التعمير والإسكان
|17.6300
|17.7300
|بنك بيريوس
|17.5900
|17.6900
|المصرف المتحد
|17.6100
|17.7100
|البنك التجاري الدولي
|17.6000
|17.7000
|المصري لتنمية الورادات
|17.6100
|17.7100
|البنك الأهلي المتحد
|17.6100
|17.7100
|بنك المشرق
|17.6200
|17.7200
|بنك الاستثمار العربي
|17.6300
|17.7300
|بنك HSBC
|17.6000
|17.7000
|بنك سايب
|17.6200
|17.7200
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads