ما كمية العضلات التي يمكنك زيادتها شهريًا؟

كتب - هشام عواض:

الاهتمام بالحصول على جسم رياضي وجذاب، شيء يشغل الكثير من الشباب ولهذا يهتمون بالذهاب لـ"الجيم" وممارسة التمارين الرياضية التي تساعدهم في الوصول لهذه الدرجة واكتساب "العضلات"، كما يهتم بنظامه الغذائي في حال امتلاكه وزن زائد.

والبعض يحلم بامتلاك الكثير من العضلات في أقصر وقت ممكن، لكن هذا الأمر يختلف من شخص لأخر وهذا ما كشف الكابتن محمد باتيستا، مدرب الرياضة البدنية، لـ"مصراوي".

قال "باتيستا"، إن هذا الأمر يختلف من حيث هل الشخص مبتدئ أم رياضي قديم ومحترف؟، وأيضاً هل هو رياضي قديم ومستمر في التمرين أم متوقف عنه ومبتعد عن ممارسة الرياضية بشكل عام؟.

وأضاف "باتيستا"، الشخص الرياضي الذي يزن 100 كيلوجرام، يمكنه زيادة 1.5 كيلو عضل صافي شهريًا، وإذا كان يمارس الرياضة بشكل متوسط، يمكنه حساب نسبة 5.0 % من وزنه عضل صافي شهريًا.

وتابع مدرب الرياضة البدنية، "ولو أنت لاعب قديم ممكن تكتسب حوالي 0.25% من إجمالي وزنك عضلات

بمعنى أنه لو أنت 100 كيلو حوالي 250 جرام عضلات شهريًا.

ولو أنت لاعب قديم ومتوقف عن الرياضة، ممكن أن تعود لاكتساب كتلة عضلية كبيرة من التي فقدتها بشكل أسرع.