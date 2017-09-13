المباحث تضبط المتهم بقتل مدير مدرسة كفر الباجور

المنوفية - مروة فاضل:

تمكنت مباحث مديرية أمن المنوفية من كشف غموض مقتل مدير مدرسة كفر الباجور الابتدائية بطلق ناري في الرأس داخل سيارته الملاكي على طريق المشروع الرابط بين طريقى بنها وشبين الكوم بمدينة الباجور، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على مرت وقوع الجريمة.

وتوصل فريق البحث الجنائي برئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث، والمقدم خالد عبد الحليم مفتش المباحث، والرائد محمد طارق رئيس مباحث الباجور أن وراء الجريمة شخص يُدعى "علاء. س. ص"، الشهير بعلاء المزين، وذلك بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه.

وأكد فريق البحث أن المكالمات الهاتفية الأخيرة التي أجرها المجني عليه أولى الخيوط للإيقاع بالمتهم وبتضييق الخناق عليه، ما مكن من القبض عليه.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة عبارة عن سلاح فرد خرطوش، وهاتف نقال، ومبلغ 290 ألف جنيه سرقه من المجني عليه.

فيما قرر مدير نيابة الباجور حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.