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مصر تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة لبحث أزمة الروهينجا

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مصر تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة لبحث أزمة الروهينجا مصر تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة لبحث أزمة الروهينجا

التحرير

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دعت ، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية، أن الدعوة تأتي في ظل تدهور الأوضاع الميدانية أمنيًا وإنسانيًا منذ الـ25 أغسطس الماضي، مؤكدًا أن كلا من السويد وبريطانيا، شاركا مصر في الدعوة للجلسة، بالإضافة لتأييد وفدي كازاخستان والسنغال، باعتبارهما من أعضاء مجلس الأمن المنتمين لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكشف البيان، أنه خلال لقاء مجلس الأمن مع سكرتير عام الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أبرزت مصر ضرورة انعقاد المجلس بشكل عاجل من أجل العمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية في ولاية راكين، وصولًا إلى إيجاد حل عادل يشمل منح المنتمين لأقلية الروهينجا حقوقهم المشروعة، ويضمن أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى ديارهم، وتسهيل نفاذ ووصول المساعدات الإنسانية لهم".

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وأكد وفد مصر، أن القاهرة لن تدخر جهدًا في كافة المحافل، وعلى رأسها مجلس الأمن، لحشد المجتمع الدولي وحثه للقيام بواجبه الأخلاقي تجاه مسلمي الروهينجا، ولمنع تفاقم تلك الأزمة التي تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت الثلاثاء الماضي عن وصول 123 ألف لاجئ من قومية الروهينجا إلى بنجلاديش منذ اندلاع أحداث العنف في ميانمار في 25 أغسطس الماضي، حيث تعتبرهم الأمم المتحدة من أكثر الأقليات اضطهادًا في العالم.

 

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التحرير

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