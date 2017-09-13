الأهلي: نظام دخول الجماهير سيضاهي أوروبا قريبًا (فيديو)

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قال شيرين شمس، المدير التنفذي للنادي الأهلي، إن الهدف الرئيسي من منظومة البطاقات الذكية، هو القضاء على السوق السوداء وسوء التنظيم الذي كانت تعاني منه الجماهير قبل المباريات.

وأضاف «شمس»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه إبراهيم فايق على قناة «dmc sports»، أن دخول المباريات في الفترة المقبلة لن يكون فقط بالتذكرة، ولكن رفقة بطاقة الجمهور الخاصة بالنادي، مشيرًا إلى أن النظام سيتطور مستقبلًا على الطريقة الأوروبية.

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وعن مباراة الترجي التونسي، أشار إلى أن عدد الجماهير المسموح بحضورهم للقاء ما زال 20 ألف كما تم إعلانه مسبقًا، مؤكدًا أن هذا العدد قليل للغاية خاصة أن الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في البطولات الإفريقية، وأن ستاد «برج العرب» يسع 84 ألف متفرج.