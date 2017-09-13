مدحت شلبي: تنافس طاهر والخطيب سيكون في منتهى الشياكة (فيديو)

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قال الإعلامي مدحت شلبي، إن تنافس محمود الخطيب، نجم الكرة المصرية الأسبق، والمهندس محمود طاهر، رئيس النادي الاهلي الحالي، على مقعد الرئاسة في انتخابات القلغة الحمراء المقبلة، سيكون بمثابة مباراة راقية بينهما، خاصة أنها ستكون بين شخصين «في منتهى الشياكة»، على حد وصفه.

وأعلن الخطيب، نائب رئيس النادي الأحمر السابق، أمس الثلاثاء، ترشحه رسميًا لانتخابات القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في بيان رسمي.

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وأضاف «شلبي»، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه عبر قناة «ON sport»، أن كلا من الخطيب وطاهر لديهما قائمة راقية مثلهما، متمنيًا أن تسير المنافسة الانتخابية بشكل مميز كعادة النادي الأهلي.