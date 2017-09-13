وزير البيئة يطير إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لتغير المناخ

كتبت - مادي غيث:

توجه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لتغير المناخ المزعم عقده هذا الأسبوع في مونتريال.

جاء ذلك في إطار تفعيل دور مصر الريادي في المنطقة للتعاون مع شركاء التنمية للتصدي للتغيرات المناخية، وبناءً على الدعوة الموجهة له من وزيرة البيئة الكندية، ووزير المناخ الصيني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي للمناخ، ضمن عدد محدود من وزراء البيئة من الدول النامية، وفي حضور الوزير الصيني المعني بتغير المناخ.

يهدف الاجتماع إلى مناقشة الموقف التفاوضي وحسم أهم النقاط الخلافية للتحضير لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ المزمع عقده في نوفمبر٢٠١٧ في بون.

وعلى هامش الاجتماع يجري وزير البيئة زيارة إلى السكرتارية التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي لتوقيع اتفاق الدولة المضيفة بشأن استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي في ٢٠١٨ والذي تم التفاوض عليه مع سكرتارية الاتفاقية خلال الأشهر الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.

ويعقب الاجتماع الوزاري في كندا اجتماع رئاسي في نيويورك لمناقشة نتائج الاجتماع الوزاري، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أيضًا أن يحضر وزير البيئة المنتدى العالمي الاقتصادي الذي يعقد كل عام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحضره ممثلو الدول المتقدمة لمناقشة أهم الموضوعات التنموية والبيئية وبالأخص موضوعات تغير المناخ قبل اجتماع مؤتمر الأطراف المتعاقدة للاتفاقية.

ومن المزمع أن تتم مناقشة الربط بين التنمية المستدامة وتغير المناخ في المنتدى العالمي الاقتصادي، وكذا سُبل تعزيز الأدوات التي تمكن الدول من تنفيذ التزاماتها في إطار إنفاق باريس مع ضمان دفع عجلة التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مشاركة مصر في هذه الاجتماعات بالرغم من تسليمها رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة للجابون في يونيو الماضي، يوضح أهمية الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة في مجال المفاوضات الخاصة بتغير المناخ وذلك على المستوى العربي والإفريقي والمتوسطى.