انتهاء أعمال إعادة تركيب كوبري مشاة الثلاجة بشبرا (صور)

التحرير

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انتهت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع حي غرب شبرا الخيمة، من أعمال إعادة بلاطة كوبرى مشاة منطقة الثلاجة بعد تعرضه لزحزحة إثر حادث اصطدام سيارة نقل فنطاس بباطن الكوبري، فيما استمر التكدس والارتباك بطريق "القاهرة -الإسكندرية" الزراعي.

قال محمد محمود، مساعد رئيس الحي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الأعمال انتهت تمامًا، وتم إعادة بلاطة الكوبري إلى موضعها الطبيعي ويعكف رجال المرور وفريق المتابعة بالحي علي تسيير الحركة المرورية لفض التكدس في الاتجاهين.

وكان اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد درويش، مدير إدارة المرور بتعطل الحركة المرورية علي طريق "القاهرة -الإسكندرية" الزراعي، إثر اصطدام سيارة نقل فنطاس بكوبري مشاة الثلاجة بشبرا الخيمة مما أسفر عن زحزحة جزء من الكوبري .

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انتقل رجال المرور، وتم سحب السيارة بالونش العملاق ومنع سير المواطنين علي الكوبري حتى تنتهي أعمال إصلاحه حرصًا علي سلامتهم.