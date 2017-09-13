وزير الداخلية الفرنسي: إحباط 12 اعتداءً "إرهابيًا" هذا العام

أحبطت السلطات الفرنسية 12 محاولة اعتداء إرهابي في فرنسا منذ بداية هذا العام، حسب ما صرح الثلاثاء وزير الداخلية جيرار كولومب الذي حذر من أن التهديد يبقى "قويًا".

وأفاد الوزير بأن من ضمن الاعتداءات المحبطة غير المعلنة مخطط لهجوم في مايو الفائت على مدرسة تدريب للقوات الجوية في مدينة سالون دي بروفينس، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

كما تم تفادي مخطط يتضمن اعتداءات على "ثكنات ومركز للشرطة ومتجر مع احتجاز رهائن" في يناير الفائت.

وقال كولومب أمام لجنة برلمانية تنظر في مقترحات حكومية لقوانين جديدة لمكافحة الإرهاب إن "التهديد يبقى قويًا".

وأضاف "نحن نرى أننا نتجه من (مواجهة) تهديد خارجي لتهديد داخلي، وينبغي أن نكون قادرين على التكيف مع تطور هذا التهديد".

وفي أحدث مؤامرة محبطة، تم العثور على متفجرات محلية الصنع معدة للاستخدام في شقة غير مأهولة قرب باريس الأسبوع الفائت.

ويناقش البرلمان خططًا مثيرة للجدل لقانون الإرهاب المفترض أن يحل في الأول من تشرين نوفمبر المقبل مكان حالة الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ الهجمات الجهادية التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية في باريس في نوفمبر 2015 وقتل فيها 130 شخصًا.

والقوانين الجديدة التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الحملة الانتخابية ستسمح للسلطات بوضع اشخاص تحت الإقامة الجبرية والقيام بتفتيش المنازل، كما تمنع التجمعات العامة دون موافقة مسبقة من أحد القضاة.